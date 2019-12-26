Природоохранная прокуратура борется, браконьеры сопротивляются

Санкции за незаконную охоту и рыбалку выросли, число преступлений не становится меньше, число лесных пожаров значительно сократилось - в природоохранной прокуратуре в интервью телеканалу «Арктик-ТВ» рассказали об итогах за уходящий год.

По итогам 2019 года среди экологических преступлений в Мурманской области по-прежнему лидирует браконьерство. И это, несмотря на то, что санкции за подобные правонарушения сильно ужесточили, а штрафы выросли в среднем в 10 раз.

Алексей Гамаюнов, и.о. Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «Наиболее популярными являются камчатский краб и лосось атлантический, сёмга. С ноября постановлением правительства приняты новые таксы исчисления экологического ущерба, причиненного незаконной добычей биоресурсов. Так ранее за одну особь краба камчатского стоимость составляла 835 рублей, в настоящее время – более 7 тысяч рублей, за одну сёмгу – 1250 рублей, сейчас - 13675 рублей».

В 2019 году природоохранной прокуратурой области направлены в суд дела и предъявлены гражданские иски к любителям незаконной рыбалки и охоты на краба на сумму более 7 миллионов рублей. Но, если посмотреть на статистику, такое наказание правонарушителей пока не останавливает.

Алексей Гамаюнов, и.о. Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «Увеличилось количество преступлений, совершенных группой лиц. Хотелось бы разъяснить, что и ответственность за групповое преступление строже, и относятся эти правонарушения к категории преступлений средней тяжести. Санкции статьи предусматривают реальное лишение свободы сроком до 5 лет».

А вот с лесными пожарами ситуация в регионе стала в разы лучше. Их число, по сравнению с прошлым годом, сократилось в шесть раз. И всё-таки необходимо быть аккуратными и бдительными, выезжая на природу. Огонь может возникнуть внезапно, что называется «откуда не ждали», особенно в пожароопасный сезон.

Алексей Гамаюнов, и.о. Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Мурманской области: «В пожароопасный сезон девствуют строгие ограничения и на пребывание граждан в лесах - костры запрещено разводить в не пожароопасный сезон, особенно под кронами деревьев. Зачастую лесные пожары происходят по причине оставленного мусора, битое стекло, если солнечный день, то через битые бутылки происходят лесные пожары, также не затушенные костры охотниками и рыболовами».

Возгорания по вине человека тоже являются экологическим преступлением. В этом же ряду стоят: незаконная вырубка леса и зелёных насаждений, охота и рыбалка без разрешающих документов. Чаще всего в Мурманской области от пуль браконьеров гибнут лоси, к слову, размер ущерба за одно убитое животное – 350 тысяч рублей.