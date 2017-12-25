День за днём с «Арктик-ТВ»25.12.17 19:30
Природоохранная прокуратура напоминает: самостоятельная вырубка деревьев – противозаконна
Нарушителям грозит уголовная ответственность. В зависимости от нанесенного ущерба природе, попавшиеся лесные браконьеры, попадают под административную или уголовную ответственность. Кроме того, виновники должны возместить ущерб - величина штрафов варьируется от 3 до 300 тысяч рублей. Причем, в декабре и январе санкции умножаются, в связи с праздничным сезоном.
В природоохранной прокуратуре также замечают, что многие думают, что вырубка запрещена только в лесу. Однако, за ёлочки, спиленные в городской черте, например, в парках и скверах, так же придётся отвечать перед судом.
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 488 человек
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Артём
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
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