Природоохранная прокуратура напоминает: самостоятельная вырубка деревьев – противозаконна

Нарушителям грозит уголовная ответственность. В зависимости от нанесенного ущерба природе, попавшиеся лесные браконьеры, попадают под административную или уголовную ответственность. Кроме того, виновники должны возместить ущерб - величина штрафов варьируется от 3 до 300 тысяч рублей. Причем, в декабре и январе санкции умножаются, в связи с праздничным сезоном.

В природоохранной прокуратуре также замечают, что многие думают, что вырубка запрещена только в лесу. Однако, за ёлочки, спиленные в городской черте, например, в парках и скверах, так же придётся отвечать перед судом.