Пришёл август: МАУ завершил приёмную кампанию, День ВМФ отметили в Североморске, выбираем арбуз с «Арктик-ТВ»

Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов предстал перед судом. Слушание прошло в городском суде города Апатиты. Напомним, 4 апреля северянин набросился с холодным оружием на Андрея Чибиса, главу нашего региона.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анна Сергеевна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области; Алевтина Васильевна Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области; Светлана Олеговна Корнилова, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС.

Владимир Путин утвердил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Какой категории граждан необходимо писать заявление, чтобы получить надбавку? На этот и другие волнующие северян вопросы дали ответы в Отделении социального фонда России по Мурманской области

Мурманский арктический университет завершил приёмную кампанию по программам высшего образования. В этом году 4241 абитуриент подал заявление на бюджетное обучение. Сейчас начался этап приёма оригиналов документов.

Родник по дороге в аэропорт пользуется популярностью не только у жителей Кольского района, но и у мурманчан. Вот только набирать воду здесь какое-то время было нельзя. Почему? Расскажут мои коллеги…

На Кольском полуострове жаркая погода сменилась прохладными свежими деньками. Пока Мурманчане переводят дух от летнего зноя, Анастасия Кочурова решила узнать последствия массового отдыха жителей вблизи одного из водоёмов в черте Мурманска. Результаты такой проверки, мягко скажем, огорчают…

Накануне Дня Военно-морского флота России на архиерейское богослужение в морской храм Спаса на водах привезли десницу святого апостола Андрея Первозванного, почитаемого Небесным покровителем военных моряков.

15 тысяч зрителей наблюдали за военно-морским парадом, который состоялся в Североморске. Внимание приковали как выстроившиеся в акватории Кольского залива корабли и подводные лодки, так высадка десанта на необорудованное побережье

На севере продолжают играть в регби. В Полярном состоялся региональный этап Кубка главнокомандующего ВМФ.

Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов предстал перед судом. Слушание прошло в городском суде города Апатиты. Напомним, 4 апреля северянин набросился с холодным оружием на Андрея Чибиса, главу нашего региона. Это произошло поздним вечером на улице после рабочей встречи губернатора с жителями Апатитов. Теперь Александр Быданов обвиняется в покушении на убийство губернатора. Хотя сам фигурант дела утверждает, что намерения убивать у него не было, он признает вину лишь в умышленном причинении вреда здоровью. После ознакомления с обвинительным заключением он ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных, чтобы убедить их в, якобы, истинных мотивах нападения. За причинение тяжкого вреда предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, тогда как по вмененной в вину статье от 8 до двадцати лет под стражей.

В Териберке вспыхнул природный пожар из-за непотушенного людьми костра. Огонь охватил более двух гектаров тундры - это примерно четыре футбольных поля. На ликвидацию возгорания спасатели авиалесоохраны и пожарные 23-й части Кольского филиала управления ГОЧС и ПБ потратили 15 часов. На возрождение сгоревших участков уйдут годы, отметил на своей странице глава региона.

Как путешествуют по Арктике слепые и слабовидящие люди, узнаем, побывав на инклюзивной экскурсии в столице Заполярья.

Знакомиться с красотами Заполярья можно и верхом на лошади. Если в южных регионах конные экскурсии дело привычное, то для Мурманска это всё ещё экзотика. Олеся Кривенко, корреспондент «Арктик-ТВ», познакомилась с людьми, которые организуют такие туры, а ещё занимаются конкуром и иппотерапией.

В современном мире нам иногда не хватает времени на отдых и покой. Почувствовать умиротворение можно, например, с помощью поющих чаш. В нашем же городе правильные вибрации этого тибетского инструмента раздаёт Марина Штепа.

«Все на юг, а я на север». Именно так заявил о себе деревенский художник, который приехал в Мурманск на выставку своих работ.

Август наступил, а с ним пришла и пора арбузов! Мурманчане покупают их не только в магазинах, но и на рынках. Кристина Харатова и Виталий Артемьев, журналисты телекомпании «Арктик-ТВ», решили посетить самые популярные местам продажи арбузов и узнать, как выбрать самый вкусный из всех.