Пришёл и сделал: в ЗАТО Александровск прошли проверку знаний и умений больше 60 сотрудников МЧС

Никогда не потеряют своей актуальности: навыки спасателя пожарный Илья Коноплин из Заозерска и его коллеги не раз применяли и вне службы.

Илья Коноплин, заместитель начальника СПСЧ №10, г. Заозёрск: «Это важно, потому что, как показывает практика, ты можешь столкнуться с этим даже вне службы. Например, в прошлом году, буквально, наш начальник караула ехал с дежурства и принял участие в ликвидации последствий ДТП, оказывал первую медицинскую помощь, превентивные мероприятия проводил. Поэтому тут всегда нужно быть готовым, никогда не знаешь, что тебя ждёт».

Приходится соответствовать. Один из самых главных аспектов подготовки пожарного, скорее даже психологический, это сохранение здравомыслия и холодного расчёта. Собранность и оттачивают в практических тренировках. Но без теории, базовых знаний – также не обойтись.

Алексей Старцев, старший инспектор отдела аварийно-спасательных формирований специального Управления №3, г. Москва: «Принимаем теоретическую часть: это медицинская подготовка, аварийно-спасательные работы и поисково-спасательные работы (смотря на какие виды специалисты аттестуются). Переаттестация проводиться раз в три года».

Второй этап более индивидуальный: физическую подготовку специалисты подтверждают в трёх дисциплинах: подтягивании, отжимании, челночном беге. Каждый норматив зависит от возраста спасателя. Есть и командные зачёты: огнеборцы должны продемонстрировать слаженность работы при выполнении операций по спасению пострадавшего из чрезвычайной ситуации, например, сегодня – вскрытие двери и освобождение из-под завала.

Владимир Курицын, командир отделения СПСЧ №1, г. Снежногорск: «Этап, который задействует именно команду, нужно слушать руководителя, команды выполнять всем дружно. Главный принцип – это и сохранение жизни пострадавшего».

За три года работы в спасательной структуре Сергей Чернышов из Видяево убедился, что выбрал профессию неслучайно, переаттестацию прошёл успешно.

Сергей Чернышов, старший пожарный СПСЧ №7, п. Видяево: «Это, конечно, героическая профессия, но ты, прежде всего, профессионал: приходишь и делаешь, не требуешь ничего ни от людей, ни от кого-либо. Пришёл и сделал».

Всего больше 60-ти специалистов 48-го специального управления из ЗАТО Александровск, Видяево и Заозерска прошли переаттестацию, подтвердив свои профессиональные навыки и компетенции.