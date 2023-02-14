«Пришёл телевизор ремонтировать», или Как создаются семьи у мурманчан

Онлайн или офлайн? Где знакомились со своими вторыми половинками и при каких обстоятельствах? Об этом съемочная группа «Арктик-ТВ» поинтересовались у жителей города-героя Мурманска.

- Мы познакомились через общих знакомых. Я пошла гулять со своими друзьями, увидела на тот момент незнакомого мне человека. Сейчас мы практически уже два года вместе.

- Я через двоюродную сестру познакомилась с молодым человеком. Ну, и потом начали общаться, переписываться.

- Это было давно - 27 лет назад. Почти 30 лет назад. Ну, телевизор пришёл ремонтировать. Там познакомились, до сих пор вместе.

- Мы по приложению познакомились с ним. Встретились с ним, а вот сейчас будет второй День святого Валентина, который мы будем вместе уже праздновать.

- Первая школьная любовь. Познакомил одноклассник: пришли, увидела, понравился…

- Познакомились на дискотеке. Это было 15 лет назад. Один товарищ был в общей компании, вот так мы и вот познакомились. И с того дня по сей день, но уже с дочкой.