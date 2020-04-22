Пришла пора ремонтировать дороги – выборочно

Снег постепенно уходит с мурманских улиц, а на проезжей части уже чистый асфальт. А значит, самое время заняться дорогами. Полноценный ремонт дорожного покрытия проводить пока рано, так как слишком низкие температуры, но восстанавливать полотно уже можно. Управление дорожным хозяйством Мурманска начало работу по устранению ям и ухабов.

Одним из первых в очереди на ремонт стало кольцо на улице Чумбарова-Лучинского. Здесь уже работает дорожная техника, а в предварительно вырезанный на дорожной части аккуратный прямоугольник, рабочие укладывают горячую асфальтовую смесь. Всё - ради безопасности дорожного движения.

В этом году с момента схода снега с дорог восстановили уже более 400 квадратных метров городских автотрасс. При этом продолжается и другая работа УДХ. Сотрудники организации чистят ливнёвки и продолжают убирать снег с обочин.

Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Участки восстанавливаются по всему городу. Где выявляется ямы, через день-два приходим и восстанавливаем. Сам ямочный ремонт начнётся при наступлении благоприятных погодных условий и соблюдения технологии проведения данных видов работ. То есть, это когда стабильно установится плюс 5 градусов и более, когда начнут работать асфальтно-бетонные заводы. Потому что смесь, которая применяется в данном виде работ, должна соответствовать ГОСТу».