Пришла ранняя весна, но Мурманск готов к неожиданностям погоды

В этом году начало весеннего половодья ожидается в середине апреля, что на 2 недели раньше среднемноголетних значений. Поэтому в городе активно готовят и технику, и людей.

В администрации города начальники округов, представители Управления дорожного хозяйства, комитета по развитию городского хозяйства и представители Гидрометцентра обсудили меры по предотвращению паводков, а также чему стоит уделить особое внимание.

Павел Воронин, заместитель главы города Мурманска, начальник Управления Октябрьского административного округа: «В соответствии с планом произведено освидетельствование на предмет готовности пропуска паводковых вод».

Кроме того, в городе продолжается вывоз снега, сформирован резерв мешков с песком, проверены насосные станции и понтоны. Особое внимание уделено ливнёвкам, которые традиционно оказываются в зоне риска.

Управление дорожного хозяйства выполнило расчистку ливневой канализации на 96%. Что касается рек и водоёмов, то здесь, как отметила Валентина Бирюкова, ведущий гидролог Мурманского Гидрометцентра, ожидается благоприятная обстановка без существенных рисков. Уровень воды в водоёмах, по прогнозам, на апрель-июнь будет находится в пределах нормы».

Однако, городские службы продолжают держать руку на пульсе, особенно в самых опасных участках города.

Сергей Тарасенко, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Как обычно, первостепенный участок, на который мы обращаем внимание, - это река Роста».

За уровнем воды продолжают следить на всех участках. Также по плану обследование дамбы на озере Рогозеро, чтобы исключить и предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.