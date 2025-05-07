Пришла весна: по Лапландскому заповеднику бродят медведи и лоси

Медведи уже бодрствуют. Первыми кадрами с косолапым, проснувшимися после спячки, поделились сотрудники Лапландского заповедника.

На видео запечатлено, как мишка идёт по льду замёрзшей реки.

Медведи в Мурманской области начинают просыпаться с начала марта - в зависимости от весны и от положения берлоги. В Северной и Северо-Восточной части Кольского полуострова пробуждение происходит несколько позже. Самки выходят из спячки с задержкой: это обусловлено тем, что зимой у них появляется потомство.

Держаться в речных долинах и ходить по льду, покрытому тонким слоем снега, стараются в это время года и лоси. Сохатый так же был «пойман» фотоловушкой, установленной в этом месте сотрудниками заповедника.