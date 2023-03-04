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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.23 20:30

Пришла весна со снегопадами, ЧП с вертолётом МИ-8, мэра Мончегорска сняли с поста и неожиданный «День рыбака» на озере Имандра – пульс первой недели марта

Мэра Мончегорска сняли с поста. В муниципальном Совете депутатов состоялось закрытое заседание, на котором народные избранники рассмотрели этот вопрос. Большинством голосов было принято решение отправить Дмитрия Староверова в отставку.

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В ближайший час с обзором самых заметных событий уходящей недели - Александра Ретунская. Сегодня гостями нашей студии станут пожарные и поэты…

Но обо всем по порядку.

В Мурманской области особенные дни выдались в конце февраля и начале марта. Снежный циклон принёс забот и подкинул работы не только Управлению дорожного хозяйства Мурманска, но и людям, которые убирают дворовые территории. В нашем следующем сюжете Анна Шинкаренко узнала, как дворники справляются с сюрпризами природы…

Следователи завели уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта МИ-8 недалеко от аэродрома Ловозеро. Во время ЧП пять человек получили телесные повреждения, два госпитализированы и доставлены в Мурманскую областную больницу. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия…

Снежная погода принесла немало забот северянам, но среди сообщений о погоде есть и приятные. В сквере на улице Ленинградской северяне могли увидеть фудтрак с надписью «Повара на колесах». Кулинарное шоу «Первого канала» в Мурманске…

В сообществе «Дорожники Териберки» показали, как специалисты прибивают трассу для машин к поморскому селу. Недавние сильные снегопады прибавили дорожникам хлопот: переметы местами в несколько метров наглухо блокировали трассу. Конечно ненадолго. Тем не менее разъехаться в некоторых метах встречным автомобилям всё ещё невозможно. Водителям, решившим добраться до Териберки, стоит ориентироваться на информацию «Мурманскавтодора», на сайте учреждения публикуют расписания движения колон транспорта.

Мэра Мончегорска сняли с поста. В муниципальном Совете депутатов состоялось закрытое заседание, на котором народные избранники рассмотрели этот вопрос. Большинством голосов было принято решение отправить Дмитрия Староверова в отставку. Напомним, что недавно на телеканале «Арктик-ТВ» вышел специальный репортаж «Староверов против». В нём мы рассказали о ряде нарушений, которые, как мы полагали, Дмитрий Староверов допустил во время своей деятельности на посту главы муниципального образования. Наше расследование вызвало большой общественный резонанс, в результате чего контролирующие органы провели проверку и, действительно, обнаружили, что мэр Мончегорска нарушил антикоррупционное законодательство. Основываясь на результатах этой проверки мончегорские депутаты и подняли вопрос об отставке Староверова. Как сообщает официальная группа администрации Мончегорска в «ВК», большинство народных избранников проголосовало за эту меру. Решение вступит в силу после официального опубликования.

У любителей ловли из Полярных Зорей неожиданно образовался внеплановый День рыбака. Десятки людей с удочками на этой неделе выбирались на берега отводного канала Кольской АЭС в районе губы Молочной озера Имандра. Эти места сегодня буквально кишат форелью из-за ЧП на рыбоводческом предприятии…

С 1 марта жители Мурманской области смогут в течении 4-х месяцев экономить на проезде в общественном транспорте. Поездки будут обходиться пассажирам на 8 рублей дешевле. Но эта акция распространяется только на пользователей сервисов Mir Pay или Samsung Pay, с подключенной картой платёжной системы «Мир». Смартфон пассажира должен поддерживать функцию NFC. Воспользоваться картой можно будет в автобусах и троллейбусах, всего более 130 маршрутов по Мурманской области. В машинах оборудованы терминалами для приёма бесконтактных банковских карт. Скидка таже распространяется на междугородний транспорт. Карта «Мир» может быть выпущена любым банком, главное, чтобы она была электронной, а не пластиковой. Акция действует до 30 июня 2023 года.

В Оленегорске жители и гости города скоро смогут увидеть обновленную Минеральную набережную и сказочный лес по известной сказке «Морозко». Корреспондент «Арктик-ТВ» Анна Шинкаренко на этой неделе исколесила Оленегорск и его окрестности - новый концертный зал, сквер «Надежда» и молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ» в военном гарнизоне Высокий. Продолжаем знакомиться с достопримечательностями муниципалитета...

С шутками по жизни! Мурманчане продолжают развиваться в профессиональном юморе. На этот раз в городе запустили игру «Импровизация» по мотивам одноименного российского шоу…

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 2022-2023 учебного года…

На стадионе «Строитель» ХК «Мурман» встретилась со «Стартом» из Нижнего Новгорода. Удалось ли нашим поставить победную точку в последней игре сезона, узнаем далее...

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Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
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