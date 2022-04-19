Пришла весна! Спасатели сняли замёрзшую молодую северянку с дрейфующей по заливу льдине

В районе Кольского моста мурманские спасатели сняли девушку с дрейфующей льдины. Потерпевшая была доставлена в больницу, на данный момент её жизни ничего не угрожает.

Сотрудники МЧС пришли на помощь девушке, проплывающей на льдине по Кольскому заливу в районе автомобильного моста. Спасатели приблизились к ней на лодке, после доставили на берег и передали медикам.

Девушку госпитализировали в состоянии гипотермии. Детали произошедшего, например, как она оказалась в воде посреди залива, специалисты экстренного ведомства не сообщили.