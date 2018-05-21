Пришла весна, закрыть задвижку – два лагеря сезона

«Отопительный сезон» - так названо новое дело программы «Коммунальный детектив». В этом выпуске будут даны ответы на самые частые вопросы жителей Крайнего Севера: до каких пор будут топить улицу? почему за всё это должны платить граждане?

Когда отопительный сезон в Мурманске заканчиваться, жители многоквартирных домов делятся на 2 лагеря – одним дома становится холодно, другим – жарко. Но решают за всех администрации муниципалитетов, ориентируясь на правило: 5 дней подряд среднесуточная температура должна держаться на отметке выше 8 градусов по Цельсию.

Люди звонят, пишут, кричат:

- Почему вы топите улицу!?

- У меня три окна открыты. И у всех так!

- Всем душно!

Ресурсники топят до последнего не по своей воле. Они бы и сами уже готовились к новому отопительному сезону. Да вот если резко отключить тепло, останемся и без горячей воды. «Мы сами ждём, когда можно будет одну задвижку закрутить и дома отключить от отопления», - говорят теплоэнергетики.

Правда, есть те, кто не так сильно зависит от поставщика тепла. В их квартирах всегда комфортно благодаря умным теплопунктам. На улице холодно – отопление прибавили, потеплело – снизили градус. Регулировать погоду в доме можно даже в зависимости от времени суток.

- Люди находятся на работе, а умная система экономит их денежные средства, - утверждают специалисты.

Кто-то скажет, что им повезло с управляющей компаний. Вовсе не обязательно. Взять дело в свои руки и заняться энергосбережением и сбережением своих же денег может каждый, если только договорится с соседями. «По одному жильцу от каждого подъезда – вот уже рычаг, контроль над управляющими компаниями», - говорят специалисты ЖКХ.

Подробнее эта тема будет раскрыта в новом выпуске программы «Коммунальный детектив». Смотрите в 20.00 телеканал «Арктик-ТВ» и ищите на сайте арктик-тв.рф.