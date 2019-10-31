Пришла зима, начинаем играть в юкигассен

4 ноября на стадионе общеобразовательной школы № 50 пройдёт турнир, где сыграют мурманские команды, а все желающие смогут познакомиться с необычным видом спорта.

Юкигассен – командная игра в снежки, которая появилась в конце 80-х годов прошлого века в Японии. Главная цель – захватить флаг противника или выбить игроков чужой команды снежками. «Снежная битва» получила распространение и на севере России – в Мурманске и Архангельске, наши команды становились победителями североевропейского первенства на протяжении последних трёх лет. Одна из мурманских сборных под названием «Скала» существует уже с 2011 года, всего же в заполярной столице в юкигассен играют порядка 16-ти команд.

«Сейчас уровень наших команд достаточно хорошим, он растёт с каждым годом, - отмечает Игорь Киндяк, капитан команды «Скала», - так как мы ездим на различные турниры в Варде, Кемиярви (в Финляндии и Норвегии), набираемся опыта».

4 ноября на стадионе школы № 50 Мурманска состоится осенний турнир игр в снежки по правилам. Сначала организаторы соревнований даже были готовы заменить привычные снаряды на соксы (мягкие мячики), но к радости фанатов зимней дисциплины выпал снег.

«4 ноября состоится турнир, который будет открывать серию игр, - горит Леонид Мостовой, директор Дома молодёжи, – этого года и всего сезона 2019/20. Поэтому всех, кто любит юкигассен, играет в юкигассен, кто не знает что такое юкигассен, мы приглашаем принять участие в этом турнире в качестве участников, либо же, если кто-то стесняется, в качестве зрителей».

Для игроков команд дизайнеры подготовили концепцию ребрендинга - форму с универсальным логотипом и названием города, в котором проходит соревнование.

«Ребрендинг был навеян японским стилем, потому что изначально игра пошла из Японии, - отметил Егор Тарасов, дизайнер, - поэтому мы предлагаем два варианта логотипа, которые будут использоваться в дальнейшем. И сам ребрендинг большой и готов к тому, чтобы его можно было использовать и в других городах».

Японская забава подойдёт тем, кто считает катание на лыжах или коньках недостаточно активным развлечением. Юкигассен – это не только возможность весело провести время, игра развивает способность мыслить стратегически и работать в команде.