Пришло лето - время фонтанов

Календарное лето наступило, деревья в Мурманске распускают листву, а значит, пришла пора открывать сезон фонтанов. Первыми после зимней спячки они проснулись в скверах на улицах Зои Космодемьянской и Ленинградской.

Сейчас фонтаны в парках и скверах на улице Зои Космодемьянской, у ДК Кирова и на Ленинградской улице работают в тестовом режиме. После зимы необходимо проверить их состояние.

По словам специалистов, некоторые конструкции имеют небольшие, но не критические недочеты, которые быстро исправят и запустят процесс в полном объёме. Что касается фонтанов в озёрах Семёновском и Глубоком, то их включат чуть позже. Это связано с медленным таянием ледяного покрова. Но до 15 июня все конструкции будут радовать жителей и гостей заполярной столицы. Самое главное, чтобы люди сами берегли фонтаны.

Александр Накай, генеральный директор МАУК «Городские парки и скверы»: «Мы не запрещаем руки опустить в воду, но самое главное, чтобы не было как раньше – мыльные растворы. Главное, чтобы не поломали это оборудование. Это мы делаем всё для наших горожан, для гостей».