Пришло лето: в Мурманске открылась цветочная гостиная

Теперь северяне, отправляющиеся в отпуска, могут оставить свои домашние цветы в надёжных руках. Акция продлится до сентября.

В Доме культуры «Первомайский» вновь распахнула свои двери цветочная гостиная. Она работает уже третий год подряд с начала июня по 1 сентября. В этот период мурманчане, планирующие летний отпуск, могут оставить свои домашние растения в ДК.

София Гукова, художественный руководитель ДК «Первомайский»: «Идея зародилась три года назад. Мы думали, что это будет интересно, что эта услуга будет необходима мурманчанам в летний период, потому что многие уезжают в отпуска. Так родилась идея проведения этой акции, чтобы помогать зелёным растениям выживать в летний период отпусков. А отпуска у нас на Севере длинные».

Мурманчане приносят и необычные растения, но опытные сотрудники Дома культуры знают, как ухаживать за многими видами. Впрочем, если есть сомнения, то всегда можно оставить записку с рекомендациями по поливу или особенностям ухода.

София Гукова, художественный руководитель ДК «Первомайский»: «Нам приносили мандариновое дерево небольшое, оно как раз дало плоды в прошлом году. Нам принесли его уже с маленькими мандаринками. Приносили авокадо, которое только прорастало, а также приносили орхидеи и розы. Они очень капризные, мы не думали, что нам доверят такие растения. Но, тем не менее, нам их отдали».

Прошлым летом в цветочную гостиную принесли более 200 растений, в этом году ожидают больше, так как акция будет работать не только в Мурманске, но и в жилом районе Абрам-Мыс.

Чтобы принести цветы на «передержку» нужно предварительно позвонить в Дом культуры «Первомайский» и договориться с сотрудниками о дате и времени встречи.