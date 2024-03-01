Пришло время «Большой перемены»

Мы имеем в виду всероссийский конкурс для активных и стремящихся к развитию молодых людей. В Мурманске уже состоялась форсайт-сессия в преддверии большого события.

Эта встреча организована для того, чтобы участники всероссийского конкурса «Большая перемена» смогли объединиться и поработать вместе на мозговом штурме. Учитывая опыт прошлого и настоящего, ребята выстраивают желаемую модель будущего и намечают пути её воплощения в жизнь.

Юлия Малицкая, координатор региональной команды всероссийского конкурса «Большая перемена»: «В прошлом году у нас было пять финалистов среди школьников. Девчонки все стали финалистами и одна победителем в категории 8-9 классы. Если смотреть на статистику, то количество финалистов в конкурсе увеличивается. Хотелось бы больше, поэтому мы и проводим такие мероприятия».

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив центра «Лапландия»: «Хотелось бы, чтобы наши лидеры более подробно рассказали о конкурсе, какие особенности у него, какие сложности. Пройдя эти этапы, как финалисты и победители конкурсов, ребята уже понимают, что ждёт их на каждом этапе. Какие есть сложности и подводные камни».

В форсайт-сессии приняли участие около 50 обучающихся из Мурманской области. Они члены региональной команды конкурса «Большая перемена», детского совета регионального отделения «Движения Первых».

Егор Тумак, участник конкурса «Большая перемена»: «Этот конкурс самый уникальный для наших школьников. Во-первых, он самый большой в нашей стране, он предоставляет колоссальные возможности. Вы можете поступить в вуз своей мечты, выиграть большой денежный приз для поступления. И вообще, прокачать свои навыки, как специалист в своей профессиональной сфере».

Испытание входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтёрство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, молодёжное предпринимательство, государственная оборона и безопасность, а также развитие образовательных технологий.