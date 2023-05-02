Пришло время для прогулок на самокате

В Мурманске открыли сезон двухколесного транспорта. В этом году прокат электросамокатов заработал раньше обычного.

22 физические и ещё 20 виртуальных станций проката есть уже в Мурманске. В связи с этим мы решили поинтересоваться, а как относятся северяне к такому виду досуга:

- Очень нравится…

- Очень удобно…

- Удобно перемещаться. Приятно.

- Сам на них не катался ни разу. Слышал, что врезаются в пешеходов.

- У нас сейчас мир скоростей. Нужно дорожки делать.

- В прошлом году мы очень много катались.

Если вы впервые столкнулись с бронированием, то вам необходимо отсканировать QR код на самокате, загрузить предлагаемое приложение и следовать инструкции. К сожалению, нам проверить функциональность программы не удалось, на «яблочных» устройствах сервис выдает ошибку. Но зато мы отправились в Госавтоинспекцию, чтобы узнать актуальную информацию в правилах дорожного движения.

Ирина Зайцева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Сейчас у нас принят стандарт. По ГОСТУ средством индивидуальной мобильности признаётся средство транспортное, имеющее одно или несколько колёс, скорость которого ограничена 25км/час и весом не более 35килограм. Передвигаться можно по пешеходным дорожкам, по велодорожкам, в парках. Возраст детей до 7 лет под присмотром взрослых».

К слову, теперь движение электросамокатов будет регулироваться специальными дорожными знаками.

Ирина Зайцева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Появилась новая табличка с изображением электросамоката. Это информационная табличка, которая используется в сочетание с другими знаками дорожного движения, и информирует, что либо запрещено, либо разрешено движение».

Сотрудники Госавтоинспекции и операторы проката рекомендуют не забывать о средствах индивидуальной защиты, а при катании использовать шлемы, налокотники и наколенники.