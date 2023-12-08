Пришло «Время героев. В Мурманской области проходит Первый военно-патриотический фестиваль

В нём участвуют ученики и педагоги региональных школ и колледжей.

Фестиваль «Время героев» - не развлекательное, а патриотическое мероприятие. Оно включает в себя несколько других проектов. Сегодня стартовал один из них под названием «Лица героев». В рамках него дети выбирают героя войны, которого изобразят в их образовательном учреждении в виде мурала.

Так, в 289-й заозерской школе появилось изображение, посвящённое Герою России Михаилу Попову.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В дальнейшем, в течение следующего года, мы уверены, что будем открывать подобные муралы в образовательных организациях. Именно ребята совместно с фондом «Защитники Отчества» будут выбирать, какому герою будет посвящён этот мурал, как он будет выглядеть».

Кроме того, сегодня в образовательных учреждениях Мурманской области открывают 24 «Парты Героя». Ребята, в чьих школах и колледжах они ранее появились, в рамках фестиваля презентуют свои проекты, посвящённые герою войны, участнику СВО или человеку, внёсшему весомый вклад в развитие страны или региона.

В рамках фестиваля «Время героев» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве регионального Министерства образования и науки с фондом «Защитники Отечества».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Уже проведено много совместных мероприятий, Министерство образования проводило. Данным соглашением мы закрепим и участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий за мероприятиями, в которых участвуют школьники и студенты. Потому что ребята должны знать правдивую историю о том, как писалась история нашей страны и региона.

Участвуют в фестивале и студенты индустриального колледжа. В их учреждении не только чтут память защитников Родины, но и активно помогают тем, кто сейчас находится на передовой.

Людмила Кулиш, заведующая отделением судоремонта и электро-эксплуатации Мурманского индустриального колледжа: «Мы активно вовлечены в эту деятельность, оказываем помощь нашим бойцам и раненным бойцам, помощь жителям Луганска и Донецка. Мы изготавливаем печки, они пользуются большой популярностью. На наших печках стоит клеймо «МИК», это знак, что они проверены временем. Это не одноразовая вещь, а которая используется очень долгое время не только воинами, но и жителями для отопления помещений, домов и так далее. Ещё мы изготавливаем военные саперные крюки - «кошки», которые у нас заказывают конкретные части».

Сегодня главная задача правильно донести до молодёжи то, что люди, сражающиеся сейчас на СВО или ранее в других войнах, настоящие защитники Родины и примеры для подражания.