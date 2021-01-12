Пришло время охоты – на северное сияние

Жители региона публикуют в социальных сетях много впечатляющих роликов и фотографий с Авророй Бореалис. Наблюдали природное явление даже в Мурманске, что редкость, ведь видно небесные сполохи из-за уличного освещения заметно хуже, чем за городом.

А вот в Пушном, где снят этот ролик, северное сияние наблюдать – одно удовольствие. Целой серией видео, снятых рядом с посёлком, поделился Артём Ершов. Запечатлеть автору красивого видеоряда удалось и метеор, след которого пересекает ночное небо. Если бы не ослепительное сияние Авроры Бореалис, вспышка от объекта, сгорающего в атмосфере, была более яркой и впечатляющей. Впрочем, даже тем, кто не заметил ничего необычного, сама картинка природного явления пришлась по душе. Эта запись собрала только позитивные комментарии и это среди людей, которые живут в Заполярье и наверняка видели сияние своими глазами.