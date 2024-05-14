Пришло время покупать! Профессиональный садовый инвентарь на ярмарке «Мурманская мозаика»

Дачный сезон стартовал уже даже на севере. Успейте подготовить инвентарь и запастись необходимыми инструментами.

С 15 по 19 мая в павильоне «МурманЭКСПОцентра» стартует ярмарка «Мурманская мозаика». Инструменты для дома и дачи будут представлены на выставке «Профессионального садового инвентаря», сотрудники которого специально приехали на север из Тамбова. Они привезли с собой всё то, что так необходимо в арсенале каждого уважающего себя дачника.

Андрей, торговый представитель: «Привезли садовый профессиональный инструмент европейского производства, российские бренды также есть. Японские, кстати, тоже хорошие пилы у нас представлены».

В ассортименте сучкорезы и секаторы, которые без усилий справляются с ветками толщиной более 3 сантиметров. Хозяйственные универсальные ножницы, которые прекрасно подойдут для разделки рыбы и курицы. А также тяпки – плоскорезы, качественные лопаты, грабли, закаточные машинки, точилки для ножей и многое другое.

Андрей, торговый представитель: «Японские пилы фирмы «Самурай». В чём заключается интересность этой пилы? У неё идёт трёхгранная заточка, то есть она пилит на себя, потому что на себя легче тянуть. Током высокой чистоты закаляется зубец, она не тупится, не ломается. Как она пилила, так и будет пилить долгие годы».

Павильон «Профессиональный садовый инвентарь» находится в павильоне «МурманЭКСПОцентра» по адресу: проспект Кольский, 51. Время работы с 15 по 18 мая - с 11.00 до 20.00 и 19 мая - с 11.00 до 18.00.

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