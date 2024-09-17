Пришло время покупать высокотехнологичную и качественную верхнюю одежда от европейских производителей

Ещё буквально пара месяцев и Мурманскую область накроют трескучие морозы, метели и снегопады. Чтобы встретить северные холода во всеоружии, пора купить себе и близким тёплую норвежскую куртку «Аляску» или меховую шубу. А где это сделать с выгодой, расскажем в нашем сюжете.

На «Норвежской выставке» верхней одежды представлена высокотехнологичная и качественная верхняя одежда от европейских производителей. Основная её часть — тёплые зимние «Аляски». Сегодня это настоящий хит продаж.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар невыгодно, товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

На выставке представлено свыше 200 моделей верхней одежды: штормовки, кожаные куртки-пуховики, «Аляски», дублёнки, парки, скандинавская норка и большой выбор мембранной одежды. Широкий модельный ряд, цвета и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Особой популярностью на выставке пользуются легендарные норвежские «Аляски», которые раннее были недоступны для многих из-за их высокой цены. В магазинах, и это не секрет, они стоили от восьмидесяти тысяч, а на выставке они представлены за 29900 рублей. За что из любят? За счет встроенной системы климат-контроля в них комфортно и при минус пяти градусов, и в минус 45. Вам в помещении нежарко, на улице нехолодно за счёт мембраны конфиденс. Они не промокают, не продуваются ветром и подходят для любых климатических условий».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Она красивая, тёплая. Куртки мы купили и мне, и мужу. Мы довольны оба. Вещи тёплые, красивые удобные. Всё очень просто хорошо».

Надежда, покупатель: «Сегодня это очень актуально, потому что погода меняется, ветра. Я думаю, что будет очень здорово, если люди будут одеты, будут в тепле – меньше будут болеть. Говорю, как медик».

Только с 18 по 22 сентября включительно с 10 до 22 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске в ТЦ «Елан» на Кольском проспекте , 64(1-й этаж, напротив магазина «Пятёрочка») и в Заполярном по адресу: улица Мира, 6 (бывший магазин «Корона»), и в Никеле по адресу: улица Бредова, 3 (напротив школы).

На правах рекламы.