Пришло время роботов: в Германии робот помогает покупателям искать товары в магазинах, а в Великобритании робот способен укладывать кирпичи

В Южной Корее сотрудников отелей и складов оснащают камерами и датчиками движения, чтобы обучать роботов выполнять сложную ручную работу. Разработчики уверены, что страна может занять лидирующие позиции на рынке так называемого «физического ИИ».

Регулярное посещение выставок, чтение и музыка могут замедлять биологическое старение. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона после анализа данных жителей Великобритании.

Лекарств от деменции пока не придумали, но инженеры постоянно разрабатывают новые технологии, чтобы облегчить жизнь пациентам. Так, британская компания придумала «умные» очки, которые помогают пожилым людям выполнять повседневные дела.

А в Германии робот помогает покупателям искать товары в магазинах. Сможет ли такая машина оказать содействие сотрудникам, рассказали эксперты.

И в Великобритании представили умного помощника. Робот способен укладывать кирпичи и может частично заменить строительные бригады. Разработчики заявляют, что технология поможет отрасли на фоне нехватки кадров.

В Загребе заработал сервис беспилотных такси. Компания утверждает, что это первый коммерческий роботакси-сервис в Европе.

Изготовление шёлковых лент когда-то было важной отраслью промышленности Великобритании. Со временем спрос на них упал, и ремесло начало исчезать. Но фабрика в Уитчерче продолжает хранить старинные традиции производства.

Благотворительный магазин в Хобарте запустил новаторскую программу, которая помогает решить проблему текстильных отходов в Австралии. Как именно, узнаем из следующего сюжета.

В музее Бангкока рядом с привычными моделями динозавров выставили новую реконструкцию древнего гиганта. Она настолько большая, что еле поместилась в зале.

Карликовые шимпанзе обитают только в Демократической Республике Конго, но их популяция сокращается из-за нелегальной охоты. В заповеднике на окраине Киншасы заботятся об осиротевших детёнышах, давая им шанс выжить.

На юге Испании приют для сов принимает птиц, которых уже нельзя вернуть в дикую природу. Многие из них пострадали в ДТП или от долгого содержания в тесных клетках.