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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.23 19:30

Пришлось применить табельное оружие

Но не всегда пьяные водители так спокойно реагируют на требования сотрудников полиции. Например, в этом случае инспекторам, чтобы остановить нарушителя, пришлось применить табельное оружие.

Ранним утром во время патрулирования одной из центральных улиц областного центра внимание сотрудников ДПС привлёк «Мерседес», водитель которого на большой скорости проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники полиции при помощи громкой связи потребовали нарушителя остановиться, однако, он увеличил скорость движения и попытался скрыться, при этом выполнял опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни другим участникам движения.

Предупредив водителя, инспекторы произвели выстрел по колесам автомобиля, однако, нарушитель продолжил движение. Вскоре, не справившись с управлением транспортного средства, лихач врезался в дорожное ограждение.

При проверке документов было установлено, что молодой человек управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования.

В отношении водителя было составлено 7 административных материалов.  Ему грозит арест до 15 суток, лишение прав общим сроком до четырёх лет и штраф в размере более 30 тысяч рублей.

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