Пришлось стрелять - мурманские автоинспекторы задержали пьяного водителя, попытавшегося уйти от преследования

Во время патрулирования сотрудники ГИБДД заметили в районе Кольского проспекта Мурманска автомобиль, водитель которого хаотично перестраивался: выезжал на встречную полосу, а при виде полиции увеличил скорость. Нарушитель никак не реагировал на представителей власти. Полицейским пришлось применить табельное оружие, открыв огонь по колёсам микроавтобуса.

За рулем находился мужчина 1971 года рождения с внешними признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у нарушителя. Кроме того, у водителя отсутствовали документы на право управления транспортным средством.

Автоинспекторы установили, что в мае прошлого года мужчина уже привлекался к ответственности за управление транспортного средства в состоянии опьянения.