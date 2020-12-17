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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.20 19:30

Приставы ищут должников среди посетителей торговых центров

Судебные приставы отправились к одному из торговых центров Мурманска, чтобы отыскать должников.

 С помощью мобильного приложения по номеру транспортного средства можно легко определить какую сумму задолжал автовладелец. Внушительный долг может стать причиной ареста денежных средств на счетах в банках, также можно лишиться машины или другого имущества. Чтобы не омрачать новогодние каникулы приставы рекомендуют платить долги вовремя. К тому же проверить наличие задолженности и погасить ее просто, это можно сделать на официальном сайте ведомства. Такие рейды судебные приставы будут организовывать до конца декабря.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства Управления ФССП по Мурманской области: «За неделю мы проверили около 200 автомобилей, аресту подвергли 36 автомобилей, но надо сказать, что многие уже заплатили штраф, так как  не захотели терять транспортное средство за задолженности».

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