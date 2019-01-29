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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.19 19:30

Приставы взыскали в пользу граждан 5 млрд 200 млн рублей

Коллегия Управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области провела расширенное заседание. Основные темы – итоги 2018 года и задачи на 2019-й. В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Приставы подвели итоги работы за прошлый год. Свой труд представители ведомства считают результативным, ведь судебных решений  инспекторы выполнили больше, чем в 2017 году.

«Фактическим исполнением мы закончили 244 тысячи с половиной исполнительных производств. Это больше, чем в 2017 году. Мы окончили судебных производств фактическим исполнением по судебным решениям на 2 тысячи, мы взыскали суммы также больше в пользу бюджетов всех уровней, в пользу организаций, коммерческих и других организаций, - сообщил в докладе Александр Малюшкин, главный судебный пристав Мурманской области. - В пользу граждан взыскали 5 млрд 200 млн рублей. Это больше на 1 млрд 20 млн, чем в прошлом году.

Должников по алиментам у нас в регионе немного. Отменен ряд арестов на сумму более 180 миллионов рублей. В большинстве случаев должники рассчитались сразу, или договорились со взыскателями о реструктуризации и постепенной оплате долга.

А вот санкции и исполнительские сборы, которые пришлось наложить в прошлом году на тех, кто не оплатил долги потому, что о них не знал, приставы считают досадными. Как правило, это штрафы. Суммы долгов небольшие, от одной до 5 тысяч рублей. Чтобы избежать таких ситуаций, северянам необходимо периодически проверять, не наложены ли на них штрафы, это гарантированно избавит от лишних расходов, советуют приставы.

 

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