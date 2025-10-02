ПристегнисьРоссия: в Мурманске проходит акция и конкурс

Несмотря на штрафы и тревожные сводки о ДТП, некоторые участники дорожного движения пренебрегают элементарными правилами безопасности. Напомнить о них призвана акция ГАИ «Пристегнись».

«Я никогда не пристегиваюсь в автомобиле!», - такие легкомысленные заявления до сих пор ещё можно услышать от пассажиров или даже водителей. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции не устают повторять непреложные истины.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Акция «Пристегнись» необходима для того, чтобы все граждане, все участники дорожного движения задумались о своей безопасности, когда перевозят своих детей, обязательно пристегивали их и, конечно же, пристегивались сами».

В Мурманске акция проходит с 29 сентября по 3 ноября. Её цель - убедить северян, что пристегиваться нужно не только, чтобы избежать штрафов, а в первую очередь для собственной безопасности.

- Мы обратили внимание, что вы пристегнутый. Каждый раз пристегиваетесь?

– Всегда пристегиваюсь. Вообще всегда.

– И пассажирам всегда говорите, что нужно пристегнуться?

– Да.

– Зачем это вообще нужно делать?

– Если один человек не пристегнут, то он может убить весь экипаж фактически, так что надо пристегиваться обязательно.

Так же во время акции «Пристегнись» проводится конкурс. Нужно сфотографироваться с ремнём безопасности и отправить снимок с хештегом «ПристегнисьРоссия», лучшие из них будут опубликованы в группе «Госавтоинспекции МО 51», а их авторы приглашены в управление ГАИ для вручения подарков.