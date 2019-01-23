День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.19 19:30
Привет из солнечного Сочи телезрителям «Арктик-ТВ» передают снежногорские КВНщики
Напомним, команда «Сборная Снежногорска» блестящим выступлением в «КиВиНе» обеспечила себе выход на Гала-концерт.
«Дорогие друзья! Команда «Сборная Снежногорска предаёт вам «Привет!». Мы находимся на ХХХ сочинском фестивале КВН. Сейчас мы готовимся выступить в Гала-концерте и, возможно, попадание нашей команды на «Первый канал» благодаря вашей поддержке и вашей вере в нас, мы тоже стали в себя верить и, может быть, всё у нас получится! И друзья, просьба небольшая, если у кого есть 5 тысяч в займы, не найдётся? Шесть, Серега, шесть! Каждому! Ссылка в описании. Всем пока!».
Запись Гала-концерта пройдёт в Сочи ближайшее время, а пока команда активно готовится и с нетерпением ждёт выступления.
Комментарии
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Последние комментарии
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Сергей
22.01.19 22:44
Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему?
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Виолетта
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