«Привет с фронта», или Любовь по переписке во время страшной войны

20 февраля в Драматическом театре Северного флота состоится премьера спектакля. Название постановки говорит за себя – история военных времен, вот только не о войне. Так что же приготовили для зрителей артисты?

Любовь покорна не только всем возрастам, но и всем временам. Даже на войне, когда вокруг царит смерть и разруха, всегда найдётся место прекрасному и светлому чувству. Об этом как раз и повествует новый спектакль драмтеатра Северного флота «Привет с фронта», поставленный по рассказу писателя Вячеслава Кондратьева.

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик Драматического театра Северного флота: «Он, вроде бы, про войну, но и не про войну. Это история любви, в письмах изложенная им. То есть, там военных действий как таковых не показано, о них не говорится. И у нас в спектакле их тоже нет».

Постановка рассказывает историю военного и медсестры, которые из-за робости не смогли познакомиться лично в госпитале и влюбились друг в друга по переписке.

Конечно, не только игрой актёров передаются чувства героев. Музыкальное сопровождение, которое звучит в спектакле, полностью оригинальное, созданное звукорежиссёром театра Семёном Чистяковым. А весь прозаический текст был переложен на сценический язык.

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик Драматического театра Северного флота: «Мы выбирали те эпизоды, которые поддавались такой адаптации. Это, во-первых. А во-вторых, надо сказать, что персонажам сложно существовать в такой фрагментарной эпизодической манере, потому что всё у нас так динамично. Развитие отношений происходит, можно донести. Это сложно, но это самое главное».

Этот спектакль в театре начали ставить ещё во время пандемии, когда учреждение было закрыто. Роль главного врача, который помогает влюбленной героине справляться с ужасами войны и неожиданно вспыхнувшей любовью по переписке, должен быть играть Андрей Андреевич Бобров. Однако, до премьеры он не дожил. В начале этого года, артиста не стало и его коллега Алексей Макаров был введён в спектакль.

Алексей Макаров, актёр Драматического театра Северного флота: «В принципе, спектакль уже был почти готов, поэтому мне пришлось аккуратненько войти, чтобы не разрушить спектакль, не уничтожить то, что было сделано коллегами до меня. Как-то сохранить атмосферу, созданную Андреем Андреевичем. Мы даже оставили имя главному врачу Андрей Андреевич, не стали переделывать. Это в память о нашем коллеге».

По мнению создателей, спектакль «Привет с фронта» интересен не только трогательной любовной линией молодых героев. А ещё и тем, что зритель может посмотреть на жизнь и быт людей, живущих в далеком 1943 году. Людей, которые подарили нам сегодняшнюю мирную жизнь.

Напомним, премьера постановки «Привет с фронта» состоится уже 20 февраля в Драматическом театре Северного флота.