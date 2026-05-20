Приветливость, галантность и неизменная широкая, добродушная улыбка – наш земляк из Снежногорска

27 лет с ДЦП: как удается молодому человеку из Снежногорска жить полной жизнью - работать, болеть за любимую футбольную команду, мечтать и дружить.

Елена всё ещё по привычке командным тоном распределяет задачи и обязанности. Даже семейное чаепитие в кругу мужчин - двух взрослых сыновей и супруга - в любой момент может превратиться в турнир по армрестлингу или в обсуждение результатов спортивных матчей. Под контролем приходится держать каждую встречу.

Егор ласково осаживает мать, напоминая, что сегодня они гости, а хозяин в доме он. Молодому человеку при рождении поставили неутешительный диагноз - ДЦП. Что стало причиной - врачебная ошибка или стечение обстоятельств - не вспоминают и не обсуждают, так как в семье Никитиных принято просто жить и радоваться каждому дню.

Лев Никитин, папа Егора, г. Снежногорск: «Самое главное в жизни таких людей, как Егор, это поддержка близких. Мы его поддерживаем во всем, он рад, что имеет возможность работать, помогать людям. Спасибо тем, кто смог устроить его на работу».

Уже несколько лет Егор не расстаётся со своими главными помощниками в части поддержания чистоты - лопатой и метлой. Парень трудится в детской поликлинике Снежногорска, ежедневно заботясь о порядке на прилегающей территории, безопасности родителей и малышей, особенно в зимний период.

Ирина Лазарева, старшая медсестра детской поликлиники ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Он очень ответственный человек. С его появлением вокруг поликлиники стало чисто, он убирает не только крыльцо, но и территорию вокруг учреждения, запасной выход, куда детки проходят в изолятор. Постоянно чистит, не сидит на месте, подметает, если это летний период».

Егору 27 лет. Знают его, пожалуй, в городе усе. Есть у молодого человека визитная карточка - приветливость, галантность и неизменная широкая, добродушная улыбка.

Александра Ооржак, заведующая детской поликлиникой ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Егора любят маленькие дети: у него добрый взгляд, они ему машут, пытаются вступить в диалог».

Светлана Соломахина, мама маленьких пациентов, г. Снежногорск: «Дети спрашивают, а мы всегда объясняем, что человек, находясь даже в такой жизненной ситуации, не сидит сложа руки, а трудится, он и себе пользу приносит, и нам».

Несмотря на трудности с моторикой и координацией, Егор физически вынослив: справляется и с тяжёлым мокрым снегом, и со льдом, который приходится порой сначала раскалывать, а потом убирать с проходов.

Егор Никитин, сотрудник поликлиники, г. Снежногорск: «Мне моя работа в удовольствие. Понимаете? Я люблю прилагать усилия, если нужно для дела».

Излишних ласк Егор не терпит, жалость и сочувствие - не те чувства, которые в нём с самого детства воспитывали родители. А отзывчивый коллектив, состоящий преимущественно из женщин, особенно уважает.

Егор Никитин, сотрудник поликлиники, г. Снежногорск: «Хороший коллектив, я сначала боялся, но приняли. Привык. Я как дома!».

В свободное от работы время Егор водит машину, правда лишь через компьютерную программу. Монтирует видео для социальных сетей и играет с братом в футбол. Его особенностей на поле ребята не замечают - такое спортивное поведение.

Илья Никитин, брат Егора, г. Снежногорск: «С пацанами бегаем, негатива никакого нет даже на том же стадионе».

Егор мечтает о путешествиях, но в одиночку преодолевать большие расстояния не решается. Впрочем, хорошая компания находится всегда. Недавно Егор с товарищами - такими же болельщиками футбольной команды «Зенит» - вернулись с матча, футболисты принимали соперников на домашнем поле.

Антон Злодырев, фельдшер скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Мы с Егором ехали, он сказал, что первый раз один поехал куда-то. С мамой на связи были, она мне доверилась. Он был счастлив, что свободен – делай, что хочешь, на футбол».

Объединяет Антона и Егора не только преданность «Зениту» и работа в медучреждении, но и безграничное желание помочь ближнему. В январе силами местных добровольцев и, в частности, сотрудников медсанчасти, Антону удалось собрать средства на приобретение машины для коллеги, который работает в зоне проведения специальной военной операции и транспортирует раненых.

Антон Злодырев, фельдшер скорой медицинской помощи ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Починили, собрали финансы, бензин, гуманитарку, и туда. Очень много из Полярного, Гаджиева, Снежногорска, силы тыла, много кто помогал. Отогнали туда машину и вернулись домой».

Но сбор продолжается, так как машина требуется ещё одному земляку. Как только необходимая сумма будет набрана, то Антон вновь отправится с помощью на передовую.

А у Егора своим размеренным ходом идёт жизнь в родном Снежногорске: с еженедельной традицией встречаться с семьёй по пятницам, ужинать и обсуждать всё, что случилось за эти дни. Темой этой недели, станет, конечно, победа «Зенита» в домашнем матче.