Прививаемся от гриппа – региональное правительство подаёт пример

В Мурманске проходит вакцинация населения от гриппа. Привиться от вируса можно в любой поликлинике, при этом при себе достаточно иметь либо паспорт, либо полис медицинского страхования. О том, чем опасно игнорирование процедуры, кто в первую очередь должен идти в кабинет врача, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Заместитель губернатора региона Инна Погребняк честно признается, раньше сомневалась в том, что прививка от гриппа эффективна и не видела смысла проходить вакцинацию. Изменить такую распространенную и устоявшуюся точку зрения помогли медицинские специалисты. Так что сегодня представитель регионального правительства без страха и сомнений заходит в кабинет врача.

- Это не больно, это не страшно. Я личным примером призываю всех граждан Мурманской области позаботиться о своём здоровье, привить себя и своих детей от сезонного гриппа, - говорит Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - На сегодняшний день вакцина, это самое эффективное профилактическое средство против заболевания.

По словам экспертов, бояться нужно не вакцины, которая даже в случае, если вы заболеете, поможет более легко перенести вирус, а осложнений, которые могут возникнуть, если иммунитет не справиться с нагрузкой. В этом случае можно легко схлопотать пневмонию и даже расстройства сердечно-сосудистой системы.

- Я себя и свою семью уже привила. Считаю, что это правильная превентивная мера, которая позволяет пережить любой сезонный грипп, даже если заболеть, то перенести грипп в лёгкой форме, - говорит Людмила Ушакова, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Для того, чтобы привиться от гриппа, достаточно обратиться в любую ближайшую поликлинику, не обязательно привязка к месту жительства и даже региону. Вакцинация бесплатная и особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями и детей старше 6 лет, которые находится в потенциальной зоне риска. Если идти в медучреждение не хочется, то есть и альтернативный вариант - в виде мобильных пунктов.

- У нас работают две машины, - рассказывает Юлия Синяева, заведующая отделением медицинской профилактики «Мурманская городская поликлиника № 2». - Одна стоит у магазина «Лента», другая у магазина «Твой». Туда может прийти любой желающий привиться от гриппа - с 11 до 18 часов. С собой желательно иметь паспорт или полис. Люди с удовольствием приходит в эти машины, это удобно и не нужно идти в поликлинику.

Трудятся такие кабинеты на колесах 6 дней в неделю, за исключением воскресенья. Но вызвать специалистов может и заботливый работодатель, который печётся о здоровье сотрудников. Врачи приедут на любое предприятие по заявке, достаточно позвонить в ближайшую к учреждению поликлинику.