Прививаться будем вирусоподобными частицами

Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались. Несколько добровольцев уже получили препарат, никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА «Новости» директор центра Александр Гинцбург.

Ранее Минздрав России разрешил центру клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. «Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что всё хорошо», — сказал Гинцбург. Он отметил, что возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19, скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет. Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличии от «Спутника V», одинаковые, уточнил Гинцбург.