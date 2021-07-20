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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.21 19:30

Прививка – легко, удобно и комфортно

Вакцинация, пожалуй, самая актуальная тема последнего времени. Делать прививку от коронавируса или нет – дело добровольное. Однако те, кто действительно заботятся о своем здоровье и здоровье близких, уверены, что нельзя полагаться на волю случая и надеяться: авось, пронесёт. Лучше сделать прививку и обезопасить себя от опасного вируса.

Новый большой пункт вакцинации от коронавируса расположился в самом центре Мурманска - в Ледовом дворце. Здесь всё разделено по зонам. На первом этаже пациент заполняет анкету и комфортно дожидается своей очереди. Электронное табло подскажет, когда пришло время подниматься на второй этаж. Там врач проводит осмотр и саму вакцинацию.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Они все обучены, они обязательно осматривают пациента, беседуют с ним. Выясняют, есть ли у него противопоказания для проведения прививки. Если они видят, что противопоказаний нет, хотя они минимальные, то предлагают ему поставить прививку. И после прививки пациент может сесть на стул отдохнуть. А врач за ним всё равно ведёт наблюдение, чтобы исключить даже малейшие признаки аллергических реакций».

Сделать прививку здесь может любой гражданин России старше 18 лет. При себе достаточно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС и быть в хорошем самочувствии.

Олеся Пшенишная пришла на прививку спустя некоторое время после того, как переболела коронавирусом. Девушка уверена, что вакцина обезопасит её от повторного заболевания этой неприятной болезнью.

С такой же уверенностью к вакцине подходит и Алёна Мещанинова. Девушка работает на пункте волонтёром. Успевает совмещать добровольческую деятельность с основной работой медсестры в «красной зоне». Медик своими глазами видела все последствия, которые несёт с собой болезнь и хорошо знает, что это не выдумки или всемирный заговор, а реально существующая угроза, защититься от которой, можно только привившись.

Новый пункт вакцинации обладает большой пропускной способностью. В выходные дни желающих больше, в будни немного свободней. Важно отметить, что здесь предусмотрена возможность для вакцинации маломобильных групп населения. Помещение для них организованно отдельно на первом этаже.

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