Прививка от гриппа: встречаем Новый год с хорошим здоровьем и настроением

В Мурманск пришла зима. Но это не только снег, ёлки по всему городу и пора праздников, но и сезон гриппа. В такой период нужно не забывать о своём здоровье.

Вячеслав Ванюков, заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Мурманского областного медицинского центра: «В группах риска не менее 75 процентов жителей».

Грипп – это инфекционное вирусное заболевание, прежде всего, опасное своими осложнениями. В группе риска находятся дети до 7 лет, взрослые старше 65-ти, люди с хроническими заболеваниями. Однако, помимо так называемой сезонной вакцинации, есть и основные прививки, которые включены в национальный календарь. К сожалению, до сих пор есть случаи, когда ребёнка не прививают вовсе.

На сегодняшний день обязательными прививками, входящими в национальный календарь охвачено более 95 процентов детского населения Мурманской области. Однако остаются родители, которые предпочитает не делать вакцинацию новорожденным детям.

Вячеслав Ванюков, заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Мурманского областного медицинского центра, отмечает, что такие случаи особенно опасны. Виной всему недостаток информация у родителей. Главное помнить, что абсолютные противопоказания к вакцинации крайне редки. К ним относятся аллергические реакции и непереносимость компонентов вакцины. Каждая прививка – это защита от определенных заболеваний. Даже взрослым людям важно уточнять у лечащего врача, нужно ли делать дополнительную вакцинацию.

Например, в 2014 году в перечень добавилась прививка от пневмококковой инфекции. А значит, повод задуматься о том, чтобы сделать её вместе с прививкой от гриппа.

Вакцинацию проводят быстро. Пройти вакцинацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства и в пунктах витаминизации.