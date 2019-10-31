Мы поедем, мы помчимся, а вот сколько будет стоить билетик, скажут позжеЗима пришла, на дорогах выставили знаки «60 км/час»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.19 19:30

Прививка поможет в зимний период!

Как уберечь здоровье в период сезонной вспышки гриппа и ОРВИ, в одной из мурманских клиник выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

«Работаем мы в этом году с двумя вакцинами. В прошлом году  эта вакцина хорошо себя зарекомендовала. Она российская трехвалентная, называется «Ультрикс», но мы не отказываемся от импортной вакцины, называется она «Инфлювак», производится в Голландии», - рассказал Виктория Бондарь, врач-терапевт.

Прививка не гарантирует того, что человек не заболеет. Однако вакцинированные пациенты переносят грипп и простуду легче, организм быстрее восстанавливается.

«Эта вакцина предупреждает осложнения, - уточнил Виктория Бондарь, врач-терапевт, - вирусные инфекции: пневмония вирусная, отиты, гаймориты, заболевания верхних и нижних дыхательных путей».

По словам сотрудников клиники, желающих уберечь себя от болезни и осложнений много. Противопоказаний к вакцине практически нет. Прививка подходит и детям, и взрослым. Перед процедурой каждого пациента осматривает врач. 

В клинике сотни коробочек с вакциной хранятся в специальном холодильнике. Все используемые инструменты стерильны.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:00«Твой успех». Документальный фильм (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Банды». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO ДеньгиПодсели на деньги: около 54% занятого населения страны являются заёмщиками-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 10 копеек, евро укрепляется на 18 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыЭлектронную подпись «ограничили в правах» при переходе или прекращении права собственности на недвижимость
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 248 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика