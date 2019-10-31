Прививка поможет в зимний период!

Как уберечь здоровье в период сезонной вспышки гриппа и ОРВИ, в одной из мурманских клиник выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

«Работаем мы в этом году с двумя вакцинами. В прошлом году эта вакцина хорошо себя зарекомендовала. Она российская трехвалентная, называется «Ультрикс», но мы не отказываемся от импортной вакцины, называется она «Инфлювак», производится в Голландии», - рассказал Виктория Бондарь, врач-терапевт.

Прививка не гарантирует того, что человек не заболеет. Однако вакцинированные пациенты переносят грипп и простуду легче, организм быстрее восстанавливается.

«Эта вакцина предупреждает осложнения, - уточнил Виктория Бондарь, врач-терапевт, - вирусные инфекции: пневмония вирусная, отиты, гаймориты, заболевания верхних и нижних дыхательных путей».

По словам сотрудников клиники, желающих уберечь себя от болезни и осложнений много. Противопоказаний к вакцине практически нет. Прививка подходит и детям, и взрослым. Перед процедурой каждого пациента осматривает врач.

В клинике сотни коробочек с вакциной хранятся в специальном холодильнике. Все используемые инструменты стерильны.