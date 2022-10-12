День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.22 19:30
Прививки от гриппа и COVID-19 можно сделать одновременно
Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях. Показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.
При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, объясняют в региональном Минздраве.
Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги» и на региональном портале записи на приём.
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