Прививки от гриппа и COVID-19 можно сделать одновременно

Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях. Показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, объясняют в региональном Минздраве.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги» и на региональном портале записи на приём.