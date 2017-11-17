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День за днём с «Арктик-ТВ»17.11.17 19:30

Прививку от баловства со спичками делают в музее

Технические новинки, предметы старины и объёмные макеты – в Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля «Наука 0+». В его рамках дети и подростки посетили музей МЧС.

Правила пожарной безопасности - основы, которые детям должны прививать родители. Без них - жди беды. Знать нужно и как правильно обращаться с электрооборудованием, и как вести себя в чрезвычайной ситуации. Об этом детям напомнили сотрудники Центра противопожарной пропаганды МЧС. Показали на примерах. Так, чтобы было не только полезно, но и интересно.

- Показываем экспонаты, у нас есть исторический зал, где размещены экспонаты времён Великой Отечественной войны и даже 1917 года, - удивляет Наталья Давиденко, ведущий специалист Центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью МЧС России по Мурманской области. – Приводим сюда ребят, знакомим их с историей, у нас есть ещё, как мы называем, «угорелая комната», в ней представлены документальные фотографии пожаров. Там ребята на фактических примерах видят, к чему приводят такие последствия.

Мальчишкам интересно всё потрогать и примерить. Девчонки же больше внимания уделяют объёмным моделям и диорамам. Их тут много. В том числе, показывающие вид сгоревшего Мурманск после бомбёжек немецких самолётов во время Великой Отечественной войны.

Экскурсия закончилась, а знания с ребятами останутся надолго. Играть со спичками или лить воду на телевизор они теперь точно не будут. Посетить музей Центра противопожарной пропаганды можно и самостоятельно. Работает он без выходных с 9 утра до 5 вечера.

 

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