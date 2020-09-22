Прививку от гриппа сделали почти 100 тысяч жителей Мурманской области

Это 25% от запланированного числа.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, всего планируется привить более 390 тысяч жителей Заполярья.

Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, которые расположены рядом с самыми крупными торговыми центрами в Мурманске и в наиболее проходимых местах в городах региона.