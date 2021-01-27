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Прививочная кампания от коронавируса набирает обороты, а заболевших Covid-19 становится меньше

В Мурманской области продолжается вакцинирование северян от коронавирусной инфекции. Сделать заветный укол можно в прививочных кабинетах, которые открыты в различных медицинских учреждениях Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис проверил их работу в подразделениях второй городской поликлиники.

Екатерине Семеновне 86 лет. Сегодня она вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. Пенсионерка ещё не болела Covid-19  и надеется, что вакцина защитит её и её семью.

Екатерина Акишина, мурманчанка: «Чтобы не болеть. Я пока не болела и не хочу болеть. Дочь моя сегодня была. Она сама записывалась и меня записала. Она уже домой ушла, а я пришла позднее неё».

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно на сайте регионального Минздрава и на портале «Госуслуги».

В регионе уже работает 21 прививочный пункт, где можно обезопасить себя от вируса парой уколов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже в регион пришло более 10 тысяч доз вакцин, 4,5 тысячи человек уже привиты на сегодняшнее утро. Активно идёт процесс. Более 1 тысячи людей на сегодняшний день в записи, как раз приходят и вакцинируются. Эта работа налажена, это очень хорошо».

Губернатор, который сам прошёл вакцинацию ещё в период испытаний новой вакцины, остался доволен результатом визита в мурманскую поликлинику номер 2, где открыты прививочные кабинеты. Он рассказал, что сейчас в регионе обстановка по заболеваемости улучшается.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим сокращение заболевших ковидом. Это позволяет нам койки выводить из ковидных, отправлять их на оказание плановой медпомощи. 100 коек с сегодняшнего дня выведено на оказание других видов медпомощи».

Кроме того, Андрей Чибис отметил, что со следующей недели можно возобновить проведение плановых профосмотров и диспансеризацию.

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