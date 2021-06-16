Прививочные бригады работают в отдалённых посёлках региона

70 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 49), в Североморске (+ 5), в Мончегорске и Апатитах (+4).

Напомним, что в Мурманской области продолжается прививочная кампания от коронавируса среди жителей отдаленных пунктов. Сейчас прививочные бригады работают на юге области, в Терском районе. Накануне специалисты побывали в Варзуге и Чаваньге