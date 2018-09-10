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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.18 19:30

Прививочные кабинеты на колёсах ждут мурманчан

Дети вновь пошли в школу и в садик, а значит и риск заболеть гриппом возрастает. Штаммы из всех уголков страны северяне с отпусков привезли домой. Бояться нечего – нужно просто обезопасить себя.

В мобильной лаборатории каждый желающий может сделать себе прививку, чтобы обезопасить себя от сезонного вируса гриппа. Именно в межсезонье с этим недугом  сталкиваются большинство северян. И всё же есть те, кто болеет по каким-то причинам чаще и дольше. Переносимость вирусных заболеваний так же у всех совершенно разная.

Врачи относят к группе риска маленьких детей детсадовского возраста, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Однако, не стоит забывать о том, что все мы живём в обществе и ежедневно контактируем с огромным количеством людей, в какой-то момент вирус может оказаться сильнее и естественная защита организма просто не справиться.

- Для того, чтобы предохранить себя, чтобы не заболеть,  нужно прививаться, - говорит Нора Товмасян, фельдшер мобильного прививочного кабинета. - К нам часто приходят те люди, которые ранее прививались. Они прививались в прошлом году, говорят, что получили прививку и за год почти не болели. Я думаю, что все должны понять, что это делается для своего здоровья. Кто хочет быть здоровым, должен прививаться, это самое главное.

Первый и, пожалуй, самый достоверный признак того, что вы заболеваете - высокая температура. Обычно это состояние сопровождается общей слабостью, головной болью, насморком и першением в горле. Однако, нередко заболевшего может тошнить…

- Самое важное, чтобы в сентябре люди прививались. Особенно те, кто находится в зоне риска -  дети, пожилые люди и вообще те люди, которые общаются с населением, - в очередной раз напоминает Нора Товмасян, фельдшер мобильной лаборатории (поликлиника № 1).

Несмотря на постоянные предупреждения и ежегодные призывы к тому, чтобы обезопасить себя заранее, многие всё же скептически настроены к этой процедуре. Некоторые опасаются  аллергических реакций, кто-то и вовсе считает это дело бесполезным.

- В последнее время мы используем вакцину «Сови-грипп»  отечественного производства. Она легко переносится, без температуры. Это хорошая вакцина, - говорит Нора Товмасян, фельдшер мобильной лаборатории (поликлиника № 1). - Мы сами тоже прививались. Практике показывает, что как раз эта вакцину переносят очень легко.

Процедура прививки не занимает много времени - буквально пара минут и вы можете не бояться заболеть в ближайшую зиму.

Редакция «Арктик-ТВ» решила выяснить, боятся ли мурманчане прививок от гриппа? Как они ещё берегут своё здоровье?

– Я каждый год делаю прививку.

- У меня при прививках всегда небольшие осложнения, но это особенности чисто моего организма.

- Я не делаю прививки, я после них болею постоянно.

- Ребёнку тоже не делаю прививку от гриппа, почему-то чаще всего они болеют после неё.

Для удобства горожан мобильные прививочные кабинеты будут располагаться вблизи наиболее посещаемых общественных мест. Пока мобильные пункты вакцинации работают около ТРЦ «О’кей», делового центра «Мередиан».

 

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