День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 19:30
Привлечены к административной ответственности компании из Москвы и Московской области
Прокуратура Ленинского округа проверила деятельность ряда организаций и обнаружила нарушения в части коррупционного законодательства.
Две компании из Москвы и Московской области приняли на работу бывших госслужащих Министерства внутренних дел по Мурманской области и не уведомили об этом их прошлых работодателей. Хотя на это закон отводит 10 дней.
София Городилова, старший помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «Только после обращения прокуратуры такие сообщения были направлены. Соответственно, сроки нарушены. За такое деяние предусмотрена административная ответственность по ст. 19.29 КОАП РФ. Было возбуждено три дела. Все виновные лица привлечены к административной ответственности, оплата штрафа находится на нашем контроле».
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Последние комментарии
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
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