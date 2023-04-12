Привлечены к административной ответственности компании из Москвы и Московской области

Прокуратура Ленинского округа проверила деятельность ряда организаций и обнаружила нарушения в части коррупционного законодательства.

Две компании из Москвы и Московской области приняли на работу бывших госслужащих Министерства внутренних дел по Мурманской области и не уведомили об этом их прошлых работодателей. Хотя на это закон отводит 10 дней.

София Городилова, старший помощник прокурора Ленинского округа Мурманска: «Только после обращения прокуратуры такие сообщения были направлены. Соответственно, сроки нарушены. За такое деяние предусмотрена административная ответственность по ст. 19.29 КОАП РФ. Было возбуждено три дела. Все виновные лица привлечены к административной ответственности, оплата штрафа находится на нашем контроле».