Привольно живут крысы на улице Капитана Тарана

Чтобы заставить управляющие компании работать ответственно и выполнять свои обязательства перед жильцами, в Мурманске регулярно проводятся плановые и внеплановые рейды, представители управления округов и депутаты проверяют дворовые территории.

Специалисты администраций округов совместно с депутатами регулярно проверяют состояние дворов Мурманска. Куда именно поехать, решают на заседании профильного штаба. В этот раз комиссия посетила двор на улице Капитана Тарана, 17.

«После сильного снегопада мы обратили внимание на очистку дворовых территорий, подсыпку, очистку кровель, - рассказывает Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа администрации г. Мурманска. – Мы видим, как работает управляющая организация, которая обслуживает эти дома, но, к сожалению, не всё так идеально. Очень много вопросов по части вывоза снега, в части уборки и подбора мусора на контейнерной площадке».

Состояние контейнерной площадки не понравилось и депутату горсовета Елене Меркушовой. Чтобы решить проблему, народная избранница решила обратиться не только к коммунальной организации. «Обязательно буду звонить в организацию «Управление отходами», потому как крупногабаритный мусор не вывозится, отсюда и жалобы жильцов о том, что тут бегают крысы, а ветер разносит пластиковые пакеты», - говорит Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Управляющих компаний, которые не хотят выполнять свою работу, наказывают рублем. Причем штрафы оформляют на руководителей, так должностное лицо заплатит неустойку из своего кармана, а не из денег жильцов. Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут обратиться в управления округов, ГЖИ и прокуратуру.