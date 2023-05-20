Привычное и необычное: пришло время отключать отопление, а в Кольском районе запустили в работу парк ветроэнергетических установок

В Кольском районе запустили в работу парк ветроэнергетических установок. Произошло это событие в торжественной обстановке. Заветную кнопку запуска ветроэлектростанции нажали заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А гости студии Косак Наталья Петровна, врач-терапевт, кардиолог МОКБ им. Баяндина, и Элеонора Алексеевна Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области, помогут нам расширить информационное поле.

Но обо всём по порядку.

Лётчики-истребители из числа молодого пополнения отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота отработали комплекс упражнений в воздушном пространстве Заполярья. Пилоты совершали полёты на учебно-тренировочных самолётах Су-25-УТГ на средних и больших высотах. Лётчики выполнили элементы простого пилотажа. Для обучения применялась практика управления самолётом по дублирующим приборам. Во время этого упражнения, внешний обзор закрывается специальными шторками, расположенными внутри кабины самолёта, а лётчику необходимо было управлять техникой ориентируясь по приборам…

В Мурманск с рабочим визитом прибыли генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и заместитель министра транспорта Российской Федерации Василий Десятков. Они вместе с главой региона Андреем Чибисом проверили строительство Мурманского транспортного узла…

Возможные виды помощи Приморскому району Запорожской области обсудили на встрече глава региона Андрей Чибис и его заместитель Владимир Евменьков, который недавно вернулся с территории СВО. Район, которому взялась помочь Мурманская область, включает 31 населённый пункт с центром в городе Приморске. там проживают около 25 тысяч человек. Наши северяне уже участвуют в выстраивании на этой территории новой жизни. Работа ведётся по самым разным направлениям. Это и медицина, и образование, и культура, и ЖКХ. Первоочередная задача - налаживание водоснабжения. Все актуальные вопросы затронуты и во время текущего обсуждения. Напомним, после проведения референдумов в четырёх новых регионах России многие субъекты Федерации взяли под опеку эти территории. Например, Мурманская область недавно подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского района…

В мурманских колониях есть шесть действующих центров трудовой адаптации для осужденных. Производственный сектор включает в себя разные направления. Например, в колонии №17 основное производство – швейное и мебельное. Выставку работ хэнд-мэйд представили для потенциальных покупателей…

В Кольском районе запустили в работу парк ветроэнергетических установок. Произошло это событие в торжественной обстановке. Заветную кнопку запуска ветроэлектростанции нажали заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис…

Мурманские пограничники на территории Кольского района пресекли деятельность кустарного цеха по производству продукции из камчатского краба. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий выявлены два члена преступной группы, у которых было изъято 662 комплекта конечностей краба камчатского общим весом более 560 килограммов. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму свыше 4,5 миллиона рублей.

Правительство Мурманской области планирует принять постановление, которое предусматривает установление платы за посещение природных парков и заказников регионального значения для граждан, не проживающих в Мурманской области. Сделать посещение природных парков платным планируется с 1 июня. Сейчас проект постановления размещён на сайте «Открытый электронный регион» и проходит стадию обсуждения. Жители Мурманской области смогут посещать такие территории бесплатно при наличии подтверждающего документа. Полный список, размер платы и перечень всех льготных категорий размещён на сайте Минприроды Мурманской области. Получить разрешение на посещение, оплатить проход можно на туристическом портале Мурманской области в разделе «Природные территории». Полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры природных парков и заказников. За нарушение режима предусматривается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

В Мурманске отключают отопление. Подача тепла в дома мурманчан и в здания общественного назначения прекратилось ровно в полночь 17 мая. Такое решение принято главой администрации города Юрием Сердечкиным в виду благоприятных погодных условий.

Вспомнить детство и родные места предлагает фотограф Екатерина Костичева в Центре современного искусства «21А». Девушка живёт в Санкт-Петербурге, но родилась и выросла в Мурманске. Свою первую выставку она посвятила родному району Росте. На что предлагает посмотреть молодая фотограф, расскажем прямо сейчас…

Фонд социальной помощи «Добрые сердца» на базе Лютеранской церкви провёл благотворительный концерт «Завещаем жизнь», посвящённый минувшему 9 мая. Творческими коллективами города была подготовлена большая программа, на мероприятие были приглашены дети войны…

Музей Мурманского отделения Центрального банка активно принимает посетителей. Сотрудники проводят индивидуальные и групповые экскурсии по предварительной записи. Впервые в его стенах побывали и ученики проекта «Академия телевидения». Как прошла экскурсия, расскажет наша коллега Анна Шинкаренко…

В Мурманске прошла церемония чувствования спортсменов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Более 100 человек получили награды за развитие спорта в регионе…

В Мурманске глава администрации города Юрий Сердечкин встретился с призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023 года и педагогами-наставниками…