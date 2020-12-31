ПРИВЫЧНЫЙ ФОРМАТ - подводим итоги уходящего года

Олег УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году ! Комментарий к новости: С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов

Татьяна Ларина Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться. Комментарий к новости: В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр