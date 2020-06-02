Привычный ритм жизни медленно, но верно возвращается в страну

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве сообщил, что скоро культура может вернуться в массы.

Учреждения культуры одними из первых отреагировали на ограничения и перевели свою работу в цифровое пространство. Однако многим людям хочется проводить отдых не за мониторами, а лично посещая спектакли, концерты и выставки.

В российском правительстве сегодня прозвучало предложение с середины июля вернуть к работе музеи и кинотеатры. Правда, пока они будут работать только для индивидуального посещения. Что касается театров и концертных залов, то их открытия раньше осени ждать не стоит.

Однако возобновление работы культурных мест возможно только по решению местных властей и с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации: «Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка. Театры и концертные залы так же, как и во всём мире, открываются уже на последнем этапе снятия ограничений. Планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками. Мы знаем, что репетиционный период также запланирован в театрах».