Привыкайте! Врачи скорой помощи спешат к больным в ярко-красной форме

В новую, современную, а главное комфортную спецодежду облачились сотрудники скорой медицинской помощи Мурманской области.

Свою будущую профессию Денис Тимшин выбрал не случайно, ещё в раннем детстве он хотел спасать людей и помогать им в самых сложных и критических ситуациях, причём делать это именно на машине скорой помощи.

Денис Тимшин, фельдшер выездной бригады Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Где, как не тут мы помогаем людям! Самые первые видим их, а затем вовремя доставляем в больницу, чтобы им оказали качественную помощь. Мы первые, кто видит этих людей».

Ежедневно карета скорой помощи совершает около 20-25 вызовов, а в тяжёлые времена пандемии их было намного больше. Нередко медикам приходится работать, в том числе, в очень непростых погодных условиях. Защищать сотрудников от сильных морозов и промозглого ветра должна специальная одежда.

Старая форма много лет служила верой и правдой сотрудникам службы скорой помощи, однако, новая спецодежда во всех аспектах превосходит прежнюю. Ткань для новой униформы выбирали кропотливо: долго сравнивали свойства и характеристики, следили за тем, чтобы она не мялась, легко обрабатывалась, была приятной к телу и защищала от наших северных морозов.

Наталья Черкасова, и.о. главного врача Мурманской станции скорой медицинской помощи: «Очень долго разрабатывались эти модели одежды, которые приспособлены к нашим непростым условиям, в которых работают все наши сотрудники выездных бригад. Они отвечают всем требованиям, позволяющим эффективно оказывать скорую медицинскую помощь».

Привычная синяя униформа сменилась ярко-красной. Привыкать к новому образу пришлось не только медикам, но и их пациентам.

Анастасия Юферева, фельдшер выездной бригады Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Сначала нас путали, при встрече говорили: «Мы не вызывали МЧС». Сейчас люди привыкли, нормально реагируют, говорят, что мы очень яркие и красивые. Очень приятно».

Обновленный комплект униформы для медицинских работников скорой помощи включает как зимний, так и летний варианты.