Приятное с полезным: врачи и пациенты Мурманской области могут приезжать в областную больницу на велосипедах и СИМах

При этом им не надо бояться угона своего транспорта. Возле приёмного покоя установили велопарковку.

Многие, чтобы насладиться тёплыми днями в Кольском Заполярье, пересаживаются на открытые виды транспорта. Врачи и пациенты областной больницы не исключение. Именно поэтому здесь для двухколесного транспорта организовали специальную стоянку.

Геннадий Шамышев, врач-уролог Мурманской областной больницы: «Была давняя мечта у меня, чтобы у нас появилась возможность ездить на велосипеде. Я живу неподалеку, конечно, можно добраться и пешком, и на машине, но всё-таки хотелось совместить приятное с полезным и добираться на работу на велосипеде».

Важно не только дать возможность оставить велосипед под окнами больницы, но и создать такие условия, чтобы пользователи парковки могли делать это безбоязненно. Чувство сохранности обеспечивает установленное здесь видеонаблюдение.

Анна Каткова, врач-гастроэнтеролог Мурманской областной больницы: «У нас как раз напротив корпуса, это очень удобно и прекрасно. Парковка с крышей. Когда дождь, то можно не переживать вообще».

Поездки на велосипедах - это не только быстрый способ добраться в нужное место, но и полезное времяпрепровождение, ведь катание стимулирует кровоснабжение, а также успокаивает нервы.