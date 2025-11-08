Приятные мелочи нашей жизни: в шведском кафе готовят горячие бутерброды из мяса северного оленя и лося, а пупсы с большими слезами под глазами вытесняют ЛабубуЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.25 13:35

Приятные мелочи нашей жизни: в шведском кафе готовят горячие бутерброды из мяса северного оленя и лося, а пупсы с большими слезами под глазами вытесняют Лабубу

Перуанские археологи обнаружили древнюю фигурку двух жаб на территории комплекса Караль-Супе. Эта находка, возможно, свидетельствует о том, что индейский город пришёл в упадок из-за изменения климата.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Малави молодые люди осваивают скалолазание как способ укрепить тело и ум. Они тренируются на скалодроме и на горе, развивают концентрацию, учатся быстро принимать решения и надеются участвовать в международных соревнованиях.

Алжирские ремесленники хранят традиции предков, добывая соль в горном соляном озере. Свою продукцию продают на рынках.

В Каире молодых египтян обучают старинным ремёслам. Все занятия бесплатные. Они проходят в отреставрированном историческом здании.

Сто лет водонапорная башня украшает центр Уодонги в Австралии, но уже давно её не используют по назначению. Однако у строения появилась вторая и не менее интересная жизнь. Давайте посмотрим.

Перуанские археологи обнаружили древнюю фигурку двух жаб на территории комплекса Караль-Супе. Эта находка, возможно, свидетельствует о том, что индейский город пришёл в упадок из-за изменения климата.

В Музее естествознания в Лондоне хранится скелет спикомеллуса возрастом 165 миллионов лет. Этот динозавр обладал мощным оружием в виде шипов, которое помогало ему защищаться от врагов. Давайте посмотрим.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс создадут большой заповедник для коал. В него включат существующие нацпарки и лес, принадлежащий государству.

В мире не так много общественных мест, где владельцы собак могут поплавать вместе со своими питомцами. Но такое пространство каждый год организуют в британском городе Брайтон.

В шведской Кируне, за Полярным кругом, уличное кафе «Stejk Street Food» предлагает собственную версию филадельфийского сэндвича-чизстейка – горячего бутерброда с мясом и сыром. Здесь его готовят из мяса северного оленя и лося.

Пекарь из Австралии стремится изменить отношение к пищевым отходам и способам их приготовления. Он превращает второсортные продукты во вкусную выпечку.

Похоже, у Лабубу появились конкуренты, и скоро игрушка уступит популярность другим фигуркам, выпускаемым той же компанией. В моду входят пупсы с большими слезами под глазами. Давайте посмотрим.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку». Художественный сериал, 23 серия (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»