Приятные мелочи нашей жизни: в шведском кафе готовят горячие бутерброды из мяса северного оленя и лося, а пупсы с большими слезами под глазами вытесняют Лабубу

Перуанские археологи обнаружили древнюю фигурку двух жаб на территории комплекса Караль-Супе. Эта находка, возможно, свидетельствует о том, что индейский город пришёл в упадок из-за изменения климата.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Малави молодые люди осваивают скалолазание как способ укрепить тело и ум. Они тренируются на скалодроме и на горе, развивают концентрацию, учатся быстро принимать решения и надеются участвовать в международных соревнованиях.

Алжирские ремесленники хранят традиции предков, добывая соль в горном соляном озере. Свою продукцию продают на рынках.

В Каире молодых египтян обучают старинным ремёслам. Все занятия бесплатные. Они проходят в отреставрированном историческом здании.

Сто лет водонапорная башня украшает центр Уодонги в Австралии, но уже давно её не используют по назначению. Однако у строения появилась вторая и не менее интересная жизнь. Давайте посмотрим.

В Музее естествознания в Лондоне хранится скелет спикомеллуса возрастом 165 миллионов лет. Этот динозавр обладал мощным оружием в виде шипов, которое помогало ему защищаться от врагов. Давайте посмотрим.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс создадут большой заповедник для коал. В него включат существующие нацпарки и лес, принадлежащий государству.

В мире не так много общественных мест, где владельцы собак могут поплавать вместе со своими питомцами. Но такое пространство каждый год организуют в британском городе Брайтон.

В шведской Кируне, за Полярным кругом, уличное кафе «Stejk Street Food» предлагает собственную версию филадельфийского сэндвича-чизстейка – горячего бутерброда с мясом и сыром. Здесь его готовят из мяса северного оленя и лося.

Пекарь из Австралии стремится изменить отношение к пищевым отходам и способам их приготовления. Он превращает второсортные продукты во вкусную выпечку.

Похоже, у Лабубу появились конкуренты, и скоро игрушка уступит популярность другим фигуркам, выпускаемым той же компанией. В моду входят пупсы с большими слезами под глазами. Давайте посмотрим.