Приютила дома северянка четырёх ушастых сов

Ольга Стребкова из посёлка Зашеек выхаживает четырёх ушастых сов. Они ещё птенцами свалились с дерева вместе с гнездом, а жительница региона их спасла.

Это редкость встретить таких птиц в Мурманской области.

Заполярные орнитологи уверяют, что выводок птенцов ушастой совы в нашем регионе встречают впервые. Сейчас птицы питаются самостоятельно - ловят живых мышей, которых приносит им Ольга.

Через некоторое время окрепших редких птиц выпустят на волю.