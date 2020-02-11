Приютила Наталья дома ястреба

Ещё одна мурманчанка приютила у себя необычного питомца. У Натальи Раевской в квартире теперь живёт ястреб.

Птицу девушка вместе со спасателями достала с дерева. Оказалось, что ястреб болен, поэтому не мог летать. Ветеринары пернатому пациенту курс лечения, поэтому до выздоровления он будет жить у Натальи дома.

Судя по постам девушки в соцсетях, ястреб-тетеревятник уже чувствует себя лучше, начал есть.

Кстати, это не первая птица, которую спасла мурманчанка. Ранее Наталья приютила у себя сойку и сову.